У разведенного Харламова начались финансовые трудности

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании около месяца назад. Пара не назвала причину развода, но заявила, что решение принято уже давно, и это точно не шутка.

Несмотря на заверения о том, что в разрыве не виноваты третьи лица, слухи все равно появились. Некоторые стали утверждать, что юморист решил уйти от жены к некой Яне Кошкиной. Другие подумали, что развод – розыгрыш в рамках развлекательного шоу Comment Out.

Так или иначе, расставание, вероятно, все же состоялось, так как пару дней назад Гарик Харламов отправился с друзьями в Санкт-Петербург, где весело провел время. Заодно артист поиздевался над Кристиной Асмус, сняв видео с разводом мостов: мол, он, как и они, теперь тоже в "разобранном" состоянии.

В Сети появилась информация о том, что после разрыва с актрисой у комика начались финансовые трудности. Стало известно, что юморист увеличил сумму своего гонорара за выступление на 500 тысяч рублей.

Конечно, объяснить это можно по-разному. Во-первых, на дворе как никак кризис, цены растут, да и артисты несколько месяцев сидели без работы. Во-вторых, скорее всего, Гарику Харламову предстоит платить алименты дочери Насте, которая осталась с Кристиной Асмус.

Бизнес резидента Comedy Club сейчас также в убытке. Несколько лет назад юморист запустил собственный бренд одежды, но, судя по всему, пандемию компания не пережила. В микроблоге Bulldog Moda нет обновлений с зимы 2020 года, вещи распродают с уценкой, а новых поступлений не предвидится.