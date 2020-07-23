У разведенного Харламова начались финансовые трудности

Несмотря на заверения о том, что в разрыве не виноваты третьи лица, слухи все равно появились. Некоторые стали утверждать, что юморист решил уйти от жены к некой Яне Кошкиной. Другие подумали, что развод – розыгрыш в рамках развлекательного шоу Comment Out.
Так или иначе, расставание, вероятно, все же состоялось, так как пару дней назад Гарик Харламов отправился с друзьями в Санкт-Петербург, где весело провел время. Заодно артист поиздевался над Кристиной Асмус, сняв видео с разводом мостов: мол, он, как и они, теперь тоже в "разобранном" состоянии.
В Сети появилась информация о том, что после разрыва с актрисой у комика начались финансовые трудности. Стало известно, что юморист увеличил сумму своего гонорара за выступление на 500 тысяч рублей.
Конечно, объяснить это можно по-разному. Во-первых, на дворе как никак кризис, цены растут, да и артисты несколько месяцев сидели без работы. Во-вторых, скорее всего, Гарику Харламову предстоит платить алименты дочери Насте, которая осталась с Кристиной Асмус.
Бизнес резидента Comedy Club сейчас также в убытке. Несколько лет назад юморист запустил собственный бренд одежды, но, судя по всему, пандемию компания не пережила. В микроблоге Bulldog Moda нет обновлений с зимы 2020 года, вещи распродают с уценкой, а новых поступлений не предвидится.
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