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Харламов поиздевался над Асмус после развода

Харламов поиздевался над Асмус после развода

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Комик Данила Поперечный опубликовал в твиттер-аккаунте видео с Гариком Харламовым. На кадрах юморист смотрит на петербургские красоты и пытается шутить про развод.
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Для фанатов стало шоком то, что брак артиста с Кристиной Асмус дал трещину. Пара объявила о расставании около месяца назад, и с тех пор страсти вокруг звезд не утихают.

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Гарик Харламов актер, телеведущий

Впрочем, сам Гарик Харламов не упускает случая, чтобы пошутить над ситуацией. Несмотря на то, что его порядком утомили вопросы от поклонников, он старается не терять бодрости духа.

После расставания с женой артист приехал с друзьями в Санкт-Петербург и отправился смотреть на развод мостов. На видео, которое опубликовал Данила Поперечный, Гарик Харламов стоит на фоне достопримечательностей и кричит "Развелся".

"Наверное, ради этой шутки в Питер съездил (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наверное ради этой шутки развелся", "Смешнее развода я еще не видел. Мостов конечно", "Лучше бы проститутку снял (извините)", – пишут комментаторы.

Кристина Асмус и Гарик Харламов уверяют, что расстались на хорошей ноте, и решение о разводе было принято еще год назад. Пара продолжает вместе воспитывать дочь Настю. Впрочем, некоторые уверены, что актриса просто получила по заслугам. Якобы восемь лет назад именно молоденькая артистка стала причиной развода юмориста с первой женой.

Автор: 21 июля 2020, 16:41 Источник: Твиттер ✓ Надежный источник
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Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

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