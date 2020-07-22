Валентина Легкоступова вместе с новым мужем покидает Россию

Недавно Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз и обвенчалась в Крыму. А теперь стало известно, что с новоиспеченным мужем 54-летняя певица уезжает из страны.

Юрий Фирсов признался, что был давно влюблен в Светлану Легкоступову. Однако даже не мог предположить, что станет ее мужем. "Песни Валюши я слушаю с 1986 года. Всегда ее знал и любил", – сообщил он. С певицей они переписывались в соцсетях на протяжении пяти лет, прежде чем встретились. По словам Фирсова, вначале он влюбился в ее голос. "Мне было достаточно интонаций, чтобы ощутить невероятное щемящее чувство к человеку, который оказался истинно твоим", – признался новый муж артистки.

Избранник Валентины Легкоступовой человек известный в определенных кругах. Он девятикратный чемпион России, мастер спорта международного класса. И первый из россиян, кто прошел Атлантику в одиночку на регате. К спорту приобщилась и Валентина Легкоступова.

"Единожды прикоснувшись к этому виду спорта, начинаешь любить его всю жизнь. Им занимается отдельная каста замечательных людей, которые всегда находятся вместе с природой. Они умеют управлять стихией. Своего мужа я называю "ловец ветра". Потому как он по цвету, запаху и отражению в воде может точно сказать, с какой стороны подует ветер и какой он будет силы", – похвасталась артистка.

В скором времени супруги отправятся в Грецию и Турцию. "Нас ждет большая морская акватория. Мы познакомимся с Грецией, подойдем к турецким берегам. Будет все, включая рыбалку", – поделился планами муж певицы.

Юрий Фирсов души не чает в своей именитой избраннице: "У меня прекрасная жена и очень внимательная. Она предугадывает все моменты, которые я сам не осознавал. Если со мной случается какая-то беда или болезнь, она надо мной воркует до тех пор, пока не выведет на нужный уровень. Берегиня моя!"