Подольская рассказала о разбитом сердце: Не хочется жить

Известная певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками болью. Знаменитость рассказала о безответной любви.

В своем инстаграм-аккаунте артистка объявила о выходе клипа на ее новую песню "Плачь". В основе сюжета ролика – история о разбитом сердце. "Это произошло в моей жизни", – подчеркнула Наталья Подольская.

Певица добавила, что каждая девушка хоть раз в жизни страдала из-за неразделенной любви. "Когда не хочется вставать, есть, пить, жить... Я тоже такое испытывала", – призналась пользователям звезда.

В то же время это видео призывает зрительниц посмотреть на себя со стороны, избавиться от лишнего и ненужного, расправить плечи и забыть о прошлом. Потому что только тогда они смогут встретить своего единственного.

Поклонники оценили новый клип Натальи Подольской. "Хорошая задумка. Смотреть интересно", "Очень хороший клип", "Какой крутой клип. Такая музыка и атмосфера", "Песня до мурашек", – похвалили звезду комментаторы.

Напомним, Наталья Подольская счастлива в браке с певцом Владимиром Пресняковым. Будущие влюбленные познакомились на съемках передачи "Большие гонки" в 2005 году. Свадебная церемония состоялась в 2010 году. У пары есть 5-летний сын Артемий.