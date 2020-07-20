Скончалась актриса из сериала "Клан Сопрано"

В Нью-Йорке умерла актриса Филлис Соммервиль. Знаменитой артистке было 76 лет.
О трагедии первым сообщил менеджер знаменитости. По данным телеканала "360", смерть наступила по естественным причинам. Стоит отметить, что наибольшую популярность Соммервиль получила благодаря съемкам в сериалах "Клан Сопрано" и "Карточный домик".
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