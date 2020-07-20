Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Молодая любовница Виторгана высмеяла домыслы об их отношениях
Дочь Ефремова озвучила условия участия в ток-шоу Малахова
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
партнеры
Понедельник
20 июля
Лента новостей
16:09
"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
15:58
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни
15:48
Путин отправил Фургала в отставку
15:44
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли
15:37
Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг
15:34
Известный ведущий прогноза погоды умер от рака
15:32
Седокова объяснила причину своего исчезновения
15:29
Скончалась актриса из сериала "Клан Сопрано"
15:10
Решилась на ЭКО: появились подробности второй беременности Маркл
15:07
"Возвращаю форму!": Фадеев восхитил народ игрой на барабанах (видео)
14:52
Лолита отправилась на фестиваль "Славянский базар" на электричке: Мы же бешеные
14:46
Объявившие о проблемах с деньгами Сенчукова и Рыбин покинули Россию
14:44
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
14:36
Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера
14:33
Путин объявил о переносе "Бессмертного полка"
14:15
Пираты захватили в плен семерых россиян
14:11
"Как муж на вас смотрит!": Навка показала страсть в отношениях
14:10
Марьяна Спивак сообщила о съемках новых эпизодов сериала "Шифр"
14:05
Воссоединившийся с женой Джиган отрастил пузо
14:02
"Бьет меня ногой по голове": Ефременкова из "Дома-2" рассказала о последствиях драки
13:56
Умер известный режиссер
13:44
Федосеева-Шукшина нанесла удар находящемуся в беспамятстве Алибасову
13:40
Черная полоса: Харламова настигла новая напасть после расставания с Асмус
13:36
Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом
13:26
Ведущая Первого канала борется с лишним весом после четвертых родов
13:22
В Подмосковье мужчина сжег чужую машину за 1,5 миллиона
13:19
Анастасия Стежко из сериала "Полицейский с Рублевки" показала фото со свадьбы в Париже
13:08
Названа причина смертельной аварии с автобусом в Москве
12:51
"Это мы": Борис Корчевников обнародовал фото с женщиной
12:49
"Божественное тело": народ ахнул от полуголого Нагиева
12:43
Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о волнительном семейном событии
12:41
Волочкова показала фото с повзрослевшей дочерью
12:37
Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога
12:13
Обнажившуюся Высоцкую сняли на яхте с бутылкой
12:09
О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения
12:05
Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи
12:01
Сменившую имидж Марию Куликову не узнали поклонники
11:44
Дайнеко заподозрили в романе с известным модельером
11:36
Доцента ВГИКа жестоко убили в собственной квартире в Москве
11:17
Похоронивший жену Виторган встретил новую любовь
11:13
Сын Лазарева рассказал о потере
11:12
Коронавирус в России: число зараженных превысило 777 тысяч
11:03
9-летняя дочь Константина Богомолова сделала пикантное фото Дарьи Мороз
11:01
Театр "Модерн" первым в Москве откроет свои двери для зрителей
10:49
"Папино счастье": Галкин умилил народ подарком сыну (видео)
10:46
Момент смертельного тарана автобусом остановки в Москве попал на видео
10:20
Как вернуть деньги за лечение: государство отдаст до 120 тысяч рублей
10:02
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
10:02
Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале "Славянский базар"
09:47
С 1 августа россиян ждет новый штраф
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же мне не хватает тебя...": Карина Мишулина почтила память отца
Народ беснуется под фото Асмус в мини-шортах
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Соседов похвалил Долину за честность после рассказа о договоре с гаишниками
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из сериала "Клан Сопрано"

прочитано 163 раза

В Нью-Йорке умерла актриса Филлис Соммервиль. Знаменитой артистке было 76 лет.

О трагедии первым сообщил менеджер знаменитости. По данным телеканала "360", смерть наступила по естественным причинам. Стоит отметить, что наибольшую популярность Соммервиль получила благодаря съемкам в сериалах "Клан Сопрано" и "Карточный домик".

Автор: 20 июля 2020, 15:29 Источник: MSN ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
Путин объявил о переносе "Бессмертного полка"
О состоянии здоровья Лукашенко поступают противоречивые сведения
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление

Шоу-бизнес

"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни
Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг
Известный ведущий прогноза погоды умер от рака

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Низость: вскрылись темные делишки Телегина с имуществом Пелагеи

Хоккеист попытался распорядиться миллионами
Шоу-бизнес

Тата Бондарчук впервые показала нового ухажера

Девушка поздравила избранника с днем рождения
Сериалы

Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о волнительном семейном событии

Знаменитость поделилась подробностями личной жизни
Шоу-бизнес

Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом

Певица рассказала о случившемся

Гороскоп

Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 20 по 26 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+