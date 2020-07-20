Тяжелые процедуры и постоянные боли: какими были последние дни онкобольной звезды "Убойной силы"

На днях стало известно о смерти актрисы Марины Макаровой в результате онкологического заболевания. Выяснилось, как прошли ее последние дни.

Печальный диагноз Марине Макаровой поставили несколько месяцев назад. У артистки обнаружили неоперабельный рак желудка четвертой степени. Сначала актриса проходила лечение в костромском онкологическом госпитале, но потом ее перевели в Центральную клиническую больницу Святителя Алексия в Москве.

Именно там прошли последние дни жизни Марины Макаровой. Как рассказал главный режиссер театра Станислав Голодницкий, артистка стойко переносила тяжелые процедуры и постоянные боли, однако справиться со страшной болезнью так и не смогла.

В последний раз они общались пять дней назад. "Марина очень ценила ту заботу, которую проявляли коллеги, друзья. У нее не было детей, с мужем она находилась в разводе. Из самых близких были мама и папа", – рассказал режиссер театра, где до последнего времени служила Макарова.

Можно только представить, как тяжело ее родителям. "Для нас для всех она была светлым, жизнерадостным, глубоко верующим в Бога человеком. Настоящим профессионалом своего дела и талантливой актрисой. Она работала до последних дней, очень любила свою профессию", – заявил коллега артистки.

Похороны Марины Макаровой пройдут в Костроме, в храме Святого Иоанна Кронштадтского 22 июля в 11:00. Предполагается, что с популярной актрисой захотят попрощаться многие поклонники.

Напомним, что Марина Макарова прославилась благодаря не только театральным работам, но и игре в кино. На счету актрисы множество эпизодических ролей в российских сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила", "Литейный, 4", "Секретная служба Его Величества". Когда карьера в Санкт-Петербурге застопорилась, Макарова вернулась в родную Кострому, где стала играть в театре.