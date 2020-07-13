Жена Джона Траволты скончалась от рака

Умерла жена звезды Голливуда Джона Траволты. Актриса Келли Престон скончалась в возрасте 57 лет. По данным издания "Москва 24", Престон страдала от рака груди.
Траволта признался, что ему непросто сообщать о трагедии. Актер поблагодарил медицинских работников за то, что они помогали его супруге бороться с болезнью, пишет RT.
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