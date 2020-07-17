"И вам не стыдно?": Юлия Ковальчук устроила грязные танцы

Юлия Ковальчук всего лишь хотела поделиться радостной новостью: совсем скоро солистка планирует выпустить новую песню. Девушка запечатлела на видео момент, когда записывала трек в своей небольшой студии.
Таким нестандартным образом Юлия обратилась к подписчикам. Пользователи "Инстаграм" не оценили творческий подход Ковальчук. Недовольные комментаторы не только обсудили фигуру звезды, но и раскритиковали ее хореографические данные.
Одни посетовали, что Юлия отказалась от образа скромной солистки и перешла к радикальным мерам, чтобы привлечь внимание общественности. Другие восхитились подтянутой формой певицы и попросили совета для скорейшего похудения.
Юлия Ковальчук отказалась отвечать на многочисленные комментарии и критику со стороны незнакомых людей. Исполнительница лишь добавила, что теперь все поклонники могут увидеть, как выглядит процесс записи новых треков.
"Записываем мы обычно ночью, после того, как я укладываю дочу, иначе присутствие в процессе ей просто необходимо", – откровенно призналась звезда.
Напомним, в одном из интервью Юлия Ковальчук заявила, что смирилась с нападками пользователей интернета. Однако девушка предупредила, если кто-то обижает членов ее семьи, то она беспощадно расправляется с ним.
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