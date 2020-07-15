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Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк заморозила свой жир

77-летняя Ангелина Вовк заморозила свой жир

Ангелина Вовк. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ангелине Вовк скоро исполнится 78 лет, но ей никто не дает такой возраст. Известный диктор тщательно следит за своей внешностью.
прочитано 14918 раз

Многие представители отечественного шоу-бизнеса, демонстрируя идеальные пропорции тела, предпочитают не рассказывать, как им удалось добиться такого успеха. Или утверждают, что сумели похудеть благодаря спорту и правильному питанию. Хотя некоторые из них часто прибегают к куда более радикальным способам – операциям.

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Впрочем, есть и такие, кто не скрывает, что обрели прекрасное тело с помощью хирурга. Например, об этом открыто говорят сваха, ведущая популярного шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова, младшая сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья и легендарная ведущая Ангелина Вовк.

Последняя и вовсе выглядит гораздо моложе своего возраста. Диктор тщательно следит за собой: занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, регулярно посещает косметолога. А недавно Ангелина Вовк решилась и на липосакцию. Правда, безоперационную, что считается новым в этой области.

До этого телеведущая придерживалась диеты, но полученные результаты ее не удовлетворили. "Я сбросила лишние килограммы. Но все-таки есть места, которые хотелось бы чуть-чуть уменьшить. Я говорю про переднюю часть живота – здесь немного больше жировых отложений, чем хотелось бы", – призналась Ангелина Вовк.

Так как процедура безболезненна, наркоз не нужен. Сущность операции в том, что жир замораживается с помощью специального аппарата. Вакуумный аппликатор накладывают на ту часть тела, которую клиент желает уменьшить. При этом между аппаратом и кожей находится специальная прокладка, которая предохраняет кожу от переохлаждения и как раз обеспечивает расщепление жиров. С помощью вакуума жировая складка втягивается внутрь аппликатора и подается охлаждение.

Эта операция делается несколько раз с внушительной периодичностью. Поэтому эффект заметен не сразу. Средняя цена одной такой процедуры – 14 тысяч рублей. Отметим, что сейчас Ангелина Вовк живет в Подмосковье, куда уехала пережидать карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Автор: 15 июля 2020, 15:18 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВЕСЬ НАРОД!
Ответить
...и походу, мозг бабулька тоже заморозила.
1

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