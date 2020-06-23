Ангелина Вовк потеряла ребенка и пережила клиническую смерть

Артистка призналась, почему у нее так и не появились дети, хотя она дважды была замужем. Однажды телеведущая могла бы стать матерью.
Как отметила Ангелина Вовк, как-то она почувствовала себя плохо во время съемок передачи "Голубой огонек". Диктора отвезли в больницу, и оказалось, что у нее внематочная беременность. Знаменитость еле откачали – были повреждены органы.
Телеведущая в эфире шоу "Судьба человека" сказала, что помнит те моменты очень смутно. Например, видела через какую-то пелену, как доктор делает надрез на животе.
Вовк долго лежала вся в трубках, почти без движения, похудела на 20 килограммов. Она восстанавливалась после случившегося около полугода и сильно мучилась. Медики думали, что артистка не выживет.
В какой-то момент телеведущая почувствовала, что боли больше нет. Перед глазами открылся белый коридор, и она полетела. Врачи спасли жизнь Ангелине Вовк – откачали после клинической смерти.
Из-за осложнений после внематочной беременности диктор больше не могла иметь детей. "Жизнь, естественно, изменилась, но сделать ничего было нельзя", – отметила Ангелина Вовк в эфире шоу "Судьба человека".
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