Михалкова раскрыла причину ухода из шоу "Уральские пельмени": Неразделенная любовь

Юлия Михалкова покинула проект осенью прошлого года. Появилось множество слухов и домыслов – поговаривали, что артистка страдает от безответной любви к коллеге.

Наконец, звезда согласилась развеять самые популярные мифы о себе. Несмотря на уход из программы "Уральские пельмени", девушка продолжает сотрудничество с СТС. Так, через неделю на канале стартует "Детский КВН", который Юлия Михалкова будет вести на пару с Михаилом Галустяном.

Многие думают, что у артистки искусственная грудь и накачанные губы. Однако звезда уверяет, что у нее все свое, родное. Юмористка раскрыла секрет: все дело в пуш-апе, который с легкостью увеличивает бюст до полноразмерной "четверки". "У меня честный второй размер", – сказала знаменитость. Также для выступлений девушка часто использовала накладки на губы, чтобы выглядеть комично.

Юлия Михалкова отметила, что нет конкретной причины ухода из "Уральских пельменей". Просто в определенный момент она поняла, что ей не хватает развития и интересных проектов.

Ходят слухи, что артистка безответно влюблена в своего коллегу, но звезда лишь отшучивается на эту тему. "Да, я ушла из-за неразделенной любви... к творчеству", – улыбается актриса.

Также знаменитости часто приписывают романы с разными кавалерами. Однако секрет Юлии Михалковой прост: она умеет дружить с мужчинами. Звезда добавила, что часто иронизирует на эту тему с товарищами, мол, вот, сводил в кино – значит, любовники! "Романы бывают, но это останется моей тайной", – загадочно говорит юмористка.



