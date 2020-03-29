Экс-звезда "Уральских пельменей" Михалкова сделала сенсационное разоблачение

Экс-артистка "Уральских пельменей" Юлия Михалкова написала книгу. По словам звезды, на страницах ее детища можно найти много интересного.

Михалкова рассказала, что новая книга будет наполнена "сенсационными и деликатными" разоблачениями. Скоро издание появится в продаже. Когда-то познание таинств театрального искусства помогло Юлии прийти к успеху, теперь она готова поделиться знаниями с поклонниками.

Знаменитость напомнила, что по образованию она актриса драматического жанра. Звезда окончила театральный вуз. Михалкова поведала, что учеба изменила ее жизнь. "Научила чувствовать людей насквозь и находить острые сюжеты в самых невзрачных, обыденных ситуациях", – призналась она в личном "Инстаграм".

Напомним, не так давно Юлии Михалковой пришлось опровергать слухи о том, что причиной ее ухода с проекта "Уральские пельмени" стала неразделенная любовь. Поговаривали, что артистка не смогла найти "своего мужчину".

Михалкова заявила, что не искала спутника жизни среди коллег. Между тем знаменитость не стала отрицать, что парни из "Уральских пельменей" ей были как родные. Юлия добавила, что всегда разделяла личную жизнь и работу. Отметим, что в юмористическом шоу знаменитость снималась десять лет.