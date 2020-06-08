"Чьей еще ты смерти ждешь?!": Аманти плюнула в плясавшую у гроба Норкиной Цымбалюк-Романовскую

"Три дня не могу успокоиться, – кипит от возмущения увидевшая провокационный пост Ирина Аманти. – Юлия была честным, прямолинейным человеком. Высказывала свое мнение эмоционально и всегда ставила на место завравшихся и ополоумевших от хайпа дев, которые на глазах у всей страны лезли в драку с народными артистами".
Напомним, 15 мая 2018 года в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят", посвященная скандальному разводу Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Юлия Норкина была приглашена на съемки в качестве эксперта. Она отталкивала бывшую жену известного актера от Тамары Семиной со словами: "Ушла отсюда! Пошла вон! Позорница!"
"Мне непонятно, почему женщина, называющая себя "интеллигентной̆", лжет людям о той, кто уже не сможет ответить? – продолжает Аманти. – Виталина не может сдержаться даже тогда, когда люди уходят. Считаю поступок Виталины по отношению к Юле подлым и мерзким".
"Кто будет следующим? Чьих смертей ждет "интеллигентная дама"? – задает риторические вопросы жена Казаченко. – На чьей̆ памяти собирается еще сплясать? Советую всем интересующимся пересмотреть программы с участием Юлии и Андрея Норкиных, увидеть, что такое семья".
"Обзываться нельзя, это некрасиво, – заявила ранее Виталина в свое оправдание. – Я себе такого не позволяю и призываю к этому других. Считаю, что мы должны жить в хорошем окружении, достойном и культурном. А когда журналист, человек с высшим образованием подходит и толкает меня, начинает обзывать... Со мной такое было в первый раз. Я считаю, что это неприлично, поэтому и сделала пост о человеческом достоинстве".
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