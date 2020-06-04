"Как они похожи": фото Дроздовой с сыном привело народ в восторг

На днях известный артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фотографии, на которых запечатлены его жена Ольга Дроздова и наследник Елисей. Родственники улыбаются и смотрят в объектив камеры. "Мои блондины", – подписал кадр Дмитрий Певцов.
Фотография получила множество положительных откликов. Пользователи отметили, что мать и сын очень похожи друг на друга. "Прекрасная семья", "Как они похожи! Мама и сын", "Мамина копия", – восхитились комментаторы.
Некоторые заявили, что Ольга Дроздова замечательно выглядит. По их мнению, Дмитрию Певцову очень повезло с супругой. "Потрясающе красивая женщина", "Ольга всегда разная и очень красивая, независимо от роли или фото в "Инстаграм", – поделились мыслями подписчики.
Напомним, в 1994 году актер Дмитрий Певцов узаконил отношения с коллегой Ольгой Дроздовой. Романтические отношения между ними завязались во время съемок картины "Прогулка по эшафоту". У пары есть 12-летний сын Елисей.
Отметим, до этого брака артист жил вместе со своей однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. Возлюбленная подарила Дмитрий Певцову сына Даниила. Мальчик погиб в результате несчастного случая в 2012 году.
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