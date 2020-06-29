Шок: "сестричку" Началовой обнаружили висящей прямо у дома

Анна Исаева – самый известный пиарщик в стране. Ее клиенты – топовые артисты, настоящие легенды эстрады. Прославилась она в основном благодаря многолетней дружбе и работе с Юлией Началовой. И даже сегодня, спустя почти полтора года после трагического ухода певицы, Исаева продолжает заботиться о сохранении памяти и доброго имени артистки. прочитано 18915 раз Талантливые люди талантливы во всем. Глядя на эту Анну Исаеву, снова и снова убеждаешься в справедливости этой фразы. Она снимается в фильмах (скоро выйдет сериал про Юлию Началову с ее участием), помогает писать книги, выступает в ток-шоу, поет в необычной горловой манере и даже, говорят, готовится выпустить диск. ПО ТЕМЕ "Чудо!": Исаевой явился ангел на могиле Началовой Родители тайно залили могилу Началовой бетоном Однако оказалось, что таланты звездного пресс-секретаря безграничны. На странице "сестрички" Юлии Началовой в социальной сети "Инстаграм" появились фотографии ее зарядки – пиарщицу сняли висящей прямо во дворе у дома. Глядя на это фото, хочется цитировать "Сказ про Федота-Стрельца" Леонида Филатова: "Гордый профиль, твердый шаг,/ Со спины – дак чистый шах!/ Только сдвинь корону набок,//Чтоб не висла на ушах..." Для многих стало шоком, что Анна так грациозна на турнике. Кажется, будто она всю жизнь не носила подолы платьев за артистами, а занималась спортивной гимнастикой. Для многих это фото станет прекрасным мотиватором: даже в зрелом возрасте можно сохранять гибкость и подвижность. У Анны подрастают двое детей. Наверняка они могут гордиться талантливой и артистичной мамой, которая пользуется авторитетом у народа и любима звездами.

ФОТОРЕПОРТАЖ Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве