Шок: "сестричку" Началовой обнаружили висящей прямо у дома

Талантливые люди талантливы во всем. Глядя на эту Анну Исаеву, снова и снова убеждаешься в справедливости этой фразы. Она снимается в фильмах (скоро выйдет сериал про Юлию Началову с ее участием), помогает писать книги, выступает в ток-шоу, поет в необычной горловой манере и даже, говорят, готовится выпустить диск.
Однако оказалось, что таланты звездного пресс-секретаря безграничны. На странице "сестрички" Юлии Началовой в социальной сети "Инстаграм" появились фотографии ее зарядки – пиарщицу сняли висящей прямо во дворе у дома.
Глядя на это фото, хочется цитировать "Сказ про Федота-Стрельца" Леонида Филатова: "Гордый профиль, твердый шаг,/ Со спины – дак чистый шах!/ Только сдвинь корону набок,//Чтоб не висла на ушах..."
Для многих стало шоком, что Анна так грациозна на турнике. Кажется, будто она всю жизнь не носила подолы платьев за артистами, а занималась спортивной гимнастикой. Для многих это фото станет прекрасным мотиватором: даже в зрелом возрасте можно сохранять гибкость и подвижность.
У Анны подрастают двое детей. Наверняка они могут гордиться талантливой и артистичной мамой, которая пользуется авторитетом у народа и любима звездами.
Популярные темы форума
Лечитесь гомеопатией
Молочница год не проходит
Гадалки питера
Тратит все на алкоголь
Строители_ инностранцы
Обязанности женщины
Где можно почитать или послушать о короновирусе в целом? Лекарства нет?
Харламов и Асмус разводятся
вы не РАБЫ.
Как вы относитесь к оборотням?