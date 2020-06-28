Певица однодневка: куда пропала исполнительница хита "Мальчик мой"

Певица прославилась в конце 90-х годов, исполнив два легендарных хита. Песни "Мальчик мой" и "Дави на газ" стали обязательными в программе всех концертов и дискотек. Получив несколько почетных наград и общественное признание, Светлана Владимирская ушла со сцены и открыла целую эпоху молчания.

Исполнительница хитов нулевых годов начала вести затворнический образ жизни, после того, как впервые прогремели песни в ее исполнении. Поклонники Светланы Владимирской долгое время не понимали, почему девушка решила распрощаться с успешной карьерой. Спустя 15 лет певица впервые прервала молчание в студии Андрея Малахова.

В очередном выпуске "Привет, Андрей!" удалось раскрыть главную тайну Светланы Владимирской. Выяснилось, что певица сразу же переехала в деревню Петропавловка, находящуюся в Красноярском крае. Это произошло еще двадцать лет назад, когда вышла замуж за продюсера Марка Большого. Тогда мужчина работал с группой "Любэ" и занимал весьма успешную должность.

В деревне Светлана родила сына и трех дочек. Одна из дочерей Светланы Владимирской сейчас работает моделью и пробует себя в творчестве. Сама же певица признается, что редко выбирается из деревни. По словам Светланы, ей очень нравится местный колорит и она уже не готова променять его на городскую жизнь. На большом участке Владимирской расположился огород, деревянный дом и облагороженный задний двор.

"Были сомнения, может быть, надо остаться в шоу-бизнесе. Но спустя много лет я поняла, что сделала все правильно. Нет сожаления, что переехала из Москвы и живу здесь", – призналась Светлана.

Стоит отметить, что Владимирская больше не задумывалась о возобновлении карьеры. Сейчас певица занята выращиванием клубники, помидоров и других овощей. Светлана из звезды 90-х превратилась в настоящую домохозяйку, проводящую все свободное время на кухне.