"Хватит оскорблять мою жену и детей": известный продюсер выиграл суд над клеветниками

"Всякому безобразию есть свое приличие", – говорил Лопахин в пьесе Чехова "Вишневый сад". Вот и медиамагнат Владимир Киселев долго сносил оскорбления в адрес своей звездной семьи, но его терпению пришел конец. Чаша переполнена!

Продюсера Владимира Киселева возмутили появившиеся в прессе сообщения о "сгоне массовки за 700 рублей на концерт ВладиМира". Был подан иск о защите деловой репутации. В итоге эти сведения признали порочащими и недействительными, суд обязал клеветников сделать опровержение.

ПО ТЕМЕ Почему бы и нет: известный певец откровенно о гомосексуализме

Однако Киселев на этом останавливаться на намерен: в производстве находятся еще несколько исков от его имени. Продюсеру не нравятся уничижительные характеристики, которые часто дают другому его сыну ЮрКиссу и жене, певице Елене Север. С этим он тоже намерен покончить при помощи правосудия.



"Мы выступаем за справедливость, – заверил Киселев. – Все, что делается, делается только в рамках закона. Здесь нет никакого административного или субъективного давления. Мы боремся за правду в судах, поскольку верим в российский суд и наше законодательство. Уже одержана первая победа. Надеемся, что по остальным искам результат будет такой же, потому что абсолютная правда – за нами".