Почему бы и нет: известный певец откровенно о гомосексуализме

"Может быть, это прозвучит бананально, но пока все мое свободное я посвящаю работе и не смогу своей девушке уделять много внимания, поэтому возле меня никого и нет", – искренне ответил ЮрКисс на вопрос о причинах отсутствия подруги жизни.
Тут же вспомнилась Раневская из чеховского "Вишневого сада", которая говорила: "Надо быть мужчиной, в ваши годы..., надо самому любить... надо влюбляться... В ваши годы не иметь любовницы!..".
Но, может, тогда есть ли шанс у геев захомутать такого талантливого и красивого парня? "В будущем, наверное, я не знаю", – рассмеялся ЮрКисс в ответ на откровенный вопрос про гомосексуализм.
Напомним, певец принимает участие в грандиозном фестивале "Звезды "Русского радио", который в эти дни проходит в Сочи. В нем собрались топовые российские исполнители – Светлана Лобода, Олег Газманов, Дима Билан, Ани Лорак, Вера Брежнева, Григорий Лепс и еще два десятка звезд.
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