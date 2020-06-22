Сын Боярского ответил на вопрос о болезни отца

Михаил Боярский несколько недель назад записал видеообращение с призывом помочь больным детям. Актер выглядел в кадре весьма пугающе, поэтому многие подумали, что ему самому не помешает показаться врачу.

Сергей согласился прокомментировать слухи о состоянии отца. Он отметил, что поклонникам не стоит переживать за любимого актера – со здоровьем у исполнителя роли Д'Артаньяна все прекрасно.

Как заявил политик, Михаил Боярский находится в хорошей форме. Однако, возможно, многие подумали, что с ним не все в порядке, так как на видео актер выглядел грустным. Сергей считает, что это неудивительно: отец с сочувствием отнесся к съемкам и вложил всю душу в обращение, которое могло спасти детские жизни.

Артист следит за здоровьем и для 70 лет выглядит достойно. По словам сына Боярского, тот никогда не был упитанным – наоборот, отличался стройностью и подтянутостью. Возраст, конечно, берет свое, но поводов для беспокойства нет.

Напомним, что некоторое время назад Михаил Боярский обратился к поклонникам. Он попросил помочь материально артистам Симфонического оркестра Ленинградской области – у их детей выявили редкое генетическое заболевание.

До этого актер выступил с резким сексистским высказыванием. Знаменитость указала женщинам на их место на кухне. Также Боярский заявил, что у его дочери нет ярких актерских работ, потому что главная забота любой девушки – семья.