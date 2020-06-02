"Девочек пообещал топить": сатирик Инин поставил жене страшное условие

Аркадий Инин стал новым гостем программы "Судьба человека". Сатирик раскрыл подробности личной жизни.

Как отметил артист, он уже 60 лет в счастливом браке с женщиной, которую встретил еще в студенческие годы. Недавно Инна Иванова и Аркадий Инин отметили бриллиантовую свадьбу.

Пара познакомилась во время учебы в Харьковском политехническом институте, а пожениться решила на пятом курсе. "В потоке было человек четыреста, но встретились мы именно с ней", – улыбается сатирик.

Писатель рассказал, как они с супругой отметили бракосочетание. Он добавил, что у них была настоящая комсомольская свадьба – гостей пришло человек двести. На праздничном столе стояли десять тазов винегрета и шесть ящиков водки. Это было основное угощение, но все были очень счастливы тогда, уверяет Аркадий Инин в эфире шоу "Судьба человека".

Как отметил писатель, в молодости он не очень понимал, зачем нужны дети, поэтому приказал жене рожать только мальчишек. "Девочек пообещал топить... Невестке потом то же самое сказал. Был молодым тогда и глупым", – кается сатирик.

В студии программы "Судьба человека" Аркадий Инин признался, что жалеет о своих словах. Теперь он понимает, что дети – это счастье, и мечтает, чтобы в его семье появились девочки. Надеется, что сможет дожить до правнучек.