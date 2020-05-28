Новый поворот в скандале Нетиевского с коллективом шоу "Уральские пельмени"

Недавно в суде доказали, что экс-руководитель шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский не имел права использовать записанные выпуски передачи в своих целях. Его компания ООО "Идея Фикс медиа" нарушила лицензионные сроки, когда осуществляла трансляцию 12 архивных выпусков юмористической программы. СМИ написали, что это стало точкой в разборах Нетиевского и Орлова. Оказалось, это не совсем так.
Нетиевский объяснил, что ранее директором этой компании был Орлов, и сейчас, будучи руководителем "Уральских пельменей", нападает на свои же незаконные действия в прошлом. По мнению Сергея, Евгений пытается всех запутать и преподнести ситуацию в выгодном для себя свете.
На данный момент судебные разбирательства продолжаются. Ранее ООО "Идея Фикс медиа" подала в суд иск на участников коллектива с требованием вернуть полученные займы в размере 9,8 миллионов рублей. Такую сумму получил каждый артист. Теперь в суде будет рассматриваться этот момент.
Кроме того. Сергей Нетиевский, как автор и исполнитель оригинальных программ "Уральских пельменей", подал два иска на компанию, которая теперь занимается производством шоу. Бывший директор коллектива утверждает, что были нарушены авторские права в сборниках "Уральские пельмени – Любимое" и "Битва Фужеров". Поэтому Нетиевский требует в общей сложности 65 миллионов рублей.
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