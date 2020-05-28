Новый поворот в скандале Нетиевского с коллективом шоу "Уральские пельмени"

Казалось, конфликт между бывшим директором коллектива "Уральские пельмени" Сергеем Нетиевским и нынешним руководителем Евгением Орловым завершился. Последний сумел взыскать с экс-участника шоу два миллиона рублей. Но не тут то было.

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