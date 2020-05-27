В разборках Нетиевского с экс-коллегами из "Уральских пельменей" поставлена точка

В суде было доказано, что Сергей Нетиевский не имел права использовать записанные выпуски шоу "Уральские пельмени" в своих целях. Компания комика нарушила лицензионные сроки, когда решила осуществлять трансляцию передачи.
Ранее участники коллектива выразили недовольство, что Сергей предоставил каналу СТС право показывать в эфире 12 выпусков шоу. На тот момент, когда записанные программы повторно появились в сетке вещания, лицензия уже истекла.
Сергей Нетиевский и Евгений Орлов спорили на протяжении пяти лет. Они выясняли, у кого из них есть права на шоу. Прошло много судебных разбирательств. Теперь же в конфликте поставлена точка.
Стоит отметить, что сейчас участники коллектива "Уральские пельмени" практически сидят без работы из-за карантина. Однако они все-таки решили снять несколько выпусков юмористической передачи. Юмористы запустили в Сети шоу "Дома с пельменями", которое выходит по выходным. Они обыгрывают смешные истории, которые могут произойти в самоизоляции.
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