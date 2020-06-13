Юрий Лоза разрыдался на похоронах сатирика Трушкина

12 июня в храме Всемилостивого Спаса состоялась прощальная церемония с сатириком Анатолием Трушкиным. Несколько недель подряд писатель боролся с коронавирусом, находясь в больнице. На траурной церемонии присутствовали близкие родственники и друзья Трушкина. Среди них были поэт-песенник Симон Осиашвили, пианист Лука Затравкин, художник Никас Сафронов и певец Юрий Лоза. Многие не смогли сдержать слез.
Юрий Лоза отметил, что если кто-то сегодня хочет понять, кто такой Трушкин, он должен посмотреть любой из монологов Михаила Евдокимова. Ведь все, что разбиралось на цитаты, придумывал именно Анатолий. Трушкин приезжал и цепким взглядом выхватывал квинтэссенцию алтайского характера. Накопленный опыт он выдавал в таком сжатом виде, таких точных формулировках, что вся страна ходила с открытым ртом.
"Несуразица и нелепица. Один из самых умных, светлых и чистых людей из тех, с кем мне пришлось общаться", – так Лоза прокомментировал смерть писателя.
По мнению Юрия, благодаря таким людям, как Анатолий Трушкин, можно было понять истинную природу человека, его цели и задачи. Сатирик всегда точно отмечал сложность бытия и стремления людей быть "чище и правильнее".
Стоит отметить, что похоронили писателя в закрытом гробу, соблюдая все меры предосторожности из-за пандемии, но под аплодисменты благодарных зрителей.
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