Юрий Лоза разрыдался на похоронах сатирика Трушкина

Недавно стало известно о том, что российский сатирик скончался в больнице из-за тяжелой формы коронавируса. Проститься с Анатолием Трушкиным пришли не только члены семьи писателя, но и его близкие друзья. В том числе и Юрий Лоза.

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