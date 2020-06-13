Никас Сафронов потерял покой из-за ухода близкого друга

Никас Сафронов тяжело переживает уход писателя. Для художника Трушкин был примером настоящего таланта. Сафронов признался, что Анатолий был единственным человеком в его жизни, которому он мог рассказать любую новость. По словам Никаса, когда скончался Юрий Лонго, именно Трушкин помог ему справиться с утратой.
Стоит отметить, что за развитием болезни Анатолия следил не только Сафронов, но и жена сатирика Наташа. Вместе с ней художник проводил бессонные ночи возле больничной палаты Трушкина. Никас рассказал, что все верили в лучшее, так как писатель шел на поправку и даже начинал шутит с медицинским персоналом. Несмотря на то, что Трушкин чувствовал себя неважно: у него не до конца была восстановлена речь, он всячески старался не подавать виду и не просить лишний раз о помощи. Но из-за коронавируса он был настолько слаб, что даже не мог ходить.
"Я не знаю, как теперь буду жить, после того, как не стало Толечки. Он был моим лучшим другом: я всегда мог ему позвонить, посоветоваться. Очень любил Толечку. Для меня Толя стал настоящим подарком судьбы", – Никас все еще не может поверить в смерть друга.
На своей личной странице в Инстаграме Сафронов напомнил о том, что Анатолий Трушкин был писателем с тонким чувством юмора. Его рассказы читали со сцены лучшие юмористы, а поклонники сатирика всей страной от души, искренне, до слез хохотали над ними.
Популярные темы форума
Русские
Почему у Путина снизился рейтинг?
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Юля Норкина
Джигарханян снова в больнице.
Карантин отменили!!!
Не рожайте от жадных