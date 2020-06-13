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Никас Сафронов потерял покой из-за ухода близкого друга

Никас Сафронов потерял покой из-за ухода близкого друга

Никас Сафронов. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
10 июня стало известно о том, что Анатолий Трушкин скончался после долгой борьбы с коронавирусом. Первым, кто заговорил о смерти писателя-сатирика, стал Никас Сафронов. Художник уже несколько десятков лет являлся близким другом Трушкина.
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Никас Сафронов тяжело переживает уход писателя. Для художника Трушкин был примером настоящего таланта. Сафронов признался, что Анатолий был единственным человеком в его жизни, которому он мог рассказать любую новость. По словам Никаса, когда скончался Юрий Лонго, именно Трушкин помог ему справиться с утратой.

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Стоит отметить, что за развитием болезни Анатолия следил не только Сафронов, но и жена сатирика Наташа. Вместе с ней художник проводил бессонные ночи возле больничной палаты Трушкина. Никас рассказал, что все верили в лучшее, так как писатель шел на поправку и даже начинал шутит с медицинским персоналом. Несмотря на то, что Трушкин чувствовал себя неважно: у него не до конца была восстановлена речь, он всячески старался не подавать виду и не просить лишний раз о помощи. Но из-за коронавируса он был настолько слаб, что даже не мог ходить.

"Я не знаю, как теперь буду жить, после того, как не стало Толечки. Он был моим лучшим другом: я всегда мог ему позвонить, посоветоваться. Очень любил Толечку. Для меня Толя стал настоящим подарком судьбы", – Никас все еще не может поверить в смерть друга.

На своей личной странице в Инстаграме Сафронов напомнил о том, что Анатолий Трушкин был писателем с тонким чувством юмора. Его рассказы читали со сцены лучшие юмористы, а поклонники сатирика всей страной от души, искренне, до слез хохотали над ними.

Автор: 13 июня 2020, 14:24 Источник: Собеседник.RU ✓ Надежный источник

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