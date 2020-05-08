Повторюшка! Тимати вслед за Джиганом изуродовал лицо

Этой весной только и разговоров, что о Джигане и его странном поведении. В марте многие пристально следили за страничкой рэпера в соцсетях, а теперь артист пожинает плоды сомнительной славы.

Видимо, Тимати тоже хочет попасть "в струю" хайпа, поэтому вот уже несколько раз пытается перещеголять коллегу по сцене. Сначала музыкант в прямом эфире "Инстаграм" сжег себе волосы на руке, а затем самостоятельно проколол губу.

В пятницу рэпер опубликовал очередное провокационное видео на странице в соцсети. На этот раз мужчина решил пойти проверенной дорогой и повторить за Джиганом.

Напомним, пару месяцев назад муж Оксаны Самойловой в прямом эфире сбрил всю растительность на лице. Правда, есть информация, что в тот момент музыкант находился в нетрезвом состоянии. После этого Джиган уже прошел курс реабилитации в клинике и пытается реанимировать отношения с женой.

Тимати выложил кадры того, как проводит машинкой для стрижки волос по бровям. Рэпер делает это таким образом, что невозможно сразу понять, действительно ли он сбрил волосы, или нет. Естественно, это был розыгрыш.

Пользователи Сети отреагировали на видео неоднозначно – все-таки не любят у нас, когда хайпуют неумело. "Я уже начал тебе рехаб бронировать ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Видно же, что не вправду", "Слава Джигана, она такая))", "Без бровей может быть только Джиган", "Уровень юмора : Тимати", "Прикол вышел из моды) Чуток опоздал Тимати", – отметили подписчики рэпера.