Каменских "слила" постельное фото Потапа в Сеть

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, 8 мая принимает поздравления с днем рождения. Одной из первых его поздравила супруга Настя Каменских. Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, где ее муж запечатлен на кровати с голым торсом. Певица также оставила трогательные слова в адрес избранника, она в очередной раз призналась ему в любви.
Настя считает Потапа гением. Правда, сам артист не любит, когда его так называют. "Ты и есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви!" – написала Каменских. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям украинского продюсера.
Находясь на самоизоляции, Потап принимает поздравления от друзей и коллег посредством видеосвязи. Артист похвастался подписчикам, какие пожелания он получил от американского рэпера Рэдмана и экс-солиста группы "Время и стекло" Алексея Завгороднего.
Напомним, Потап и Настя Каменских заключили брак в мае 2019 года. До этого супруги лишь вместе сотрудничали. Их песни "Чумачечая весна", "На районе", "Я отменяю конец света" стали настоящими хитами.
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