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Миллионные штрафы: вскрылся конфликт Костюшкина с женой

Стас Костюшкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стас Костюшкин признался, что в его семье произошел разлад из-за участия в шоу "Маска" на НТВ. Они повздорили с супругой из-за обмана.
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Артист рассказал, что уже после первого выпуска ему звонили и писали в соцсетях друзья, расспрашивая о том, не прячется ли он в костюме Мороженого. Но Стас Костюшкин не выдавал тайну.

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Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Стала выпытывать у певца подробности с жена. На это он сделал такое искренне непонимающее лицо, что она поверила, что муж не имеет к шоу никакого отношения.

По словам исполнителя, из-за этого обмана в дальнейшем начались проблемы. Во втором выпуске программы ему все же пришлось показать свое лицо. Супруга вышла из себя, и у них произошел конфликт.

Женщина никак не могла понять, зачем Стас Костюшкин ее обманывал. Певец отметил, что от скандала спасла только сумма штрафа, исчисляющаяся миллионами рублей, сообщает "Антенна".

Напомним, ранее Стас Костюшкин опубликовал нескромный снимок в своем инстаграм-аккаунте. На фото он предстал с голым торсом. Мнения подписчиков разделились. одни восхитились прекрасной физической формой исполнителя, другим же пришлась не по душе чрезмерная откровенность экс-участника группы "Чай вдвоем".

Автор: 6 мая 2020, 19:21
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