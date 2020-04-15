"Поприличнее позы выбирайте": Костюшкина пристыдили за откровенное фото из ванной

Стас Костюшкин всегда в прекрасной форме. Артист до карантина регулярно посещал тренажерные залы. Сейчас же, как он признался, нашел во дворе турник и доводит свое тело до совершенства. Но на этот раз певец решил не показывать процесс изнурительных тренировок, а продемонстрировал, как он умеет расслабляться.
Костюшкин опубликовал новый снимок в инстаграм-аккаунте, запечатлев себя через зеркало в ванной комнате. Разумеется, Стас не мог не похвастаться накачанным торсом. Внимание поклонников не заставило долго ждать. Многие впечатлились мускулатурой артиста, но нашлись и те, кому не по душе чрезмерная откровенность экс-участника группы "Чай вдвоем".
"Пожалуйста, поприличнее позы выбирайте. На вас подписаны и дети тоже", – написал пользователь Сети. Другие же решили поупражняться в сарказме и прокомментировали: "А еще, Стас, на вас подписаны высокоморальные тетеньки, застегните рубашку на верхнюю пуговицу и, как на паспорт, руки по швам!"
Напомним, что недавно Стас Костюшкин изменился до неузнаваемости, приняв участие в шоу "Маска" на телеканале НТВ. Певец два раза выступил в костюме огромного мороженого перед тем, как был разоблачен членами жюри.
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