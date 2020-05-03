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Шоу-бизнес

Адвокат поведала о происхождении многочисленных квартир у Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www,globallookpress.com
Юрист Юлия Вербицкая рассказала, где находится недвижимость, которой владеет Лидия Федосеева-Шукшина. Актриса имеет несколько квартир за границей.
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Ранее Лидия Федосеева-Шукшина приняла участие в съемках передачи "Секрет на миллион". Актриса рассказала Лере Кудрявцевой, что супруг Бари Алибасов обманным путем заполучил одну из ее квартир, которую впоследствии переписал на помощника Сергея Моцаря. Это вызвало бурное обсуждение среди общественности.

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Позже выяснилось, что во владении Федосеевой-Шукшиной имеются и другие жилплощади – в России, Болгарии и Финляндии. В квартире на улице Бочкова актриса жила со своим бывшим мужем Василием Шукшиным. Это жилье когда-то было приватизировано не только Лидией Николаевной. В разное время им владели дочки Ольга и Мария. Потом хозяйкой стала внучка Анна. После продажи дачи знаменитого писателя Федосеева-Шукшина также купила квартиры в Шуе и Сергиевом Посаде. В одной из них сейчас живет внук Василий.

Как пишет "Комсомольская правда", апартаменты в Болгарии Лидия Николаевна купила вместе со своей дочерью Марией, которая и является хозяйкой. Недвижимость в Финляндии у актрисы появилась благодаря поклоннице Вере Рейникайнен. Этой квартирой также владеет внучка Анна. Сейчас Федосеева-Шукшина требует вернуть ей документы, чтобы она могла распоряжаться жилплощадью.

На дачах актриса бывает крайне редко. Кстати, одну из них она купила вместе с Бари Алибасовым. Также есть информация, что у Лидии Николаевны есть квартира в родном Санкт-Петербурге, которая досталась ей от мамы. Пока в ней живет дочь Ольга.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Автор: 3 мая 2020, 15:43

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