"Оскорбление памяти и боль родителям": вокруг мертвой Началовой разгорается новый скандал

Анна Исаева познакомилась с Юлией Началовой на заре нулевых. Потом они стали вместе работать. И до сих пор, хотя со дня смерти певицы прошло больше года, Исаева дружит с ее родителями, выступает с комментариями в прессе.

После некоторого затишья вокруг имени Юлии Началовой опять зреет скандал. На сей раз он связан с памятником, который монтируют на Троекуровском кладбище столицы.

День и ночь Анне Исаевой звонят журналисты, которые "провокационным тоном" задают бестактные вопросы. Почему начался монтаж памятника, а им не сообщили? Почему выбрана фотография, которую использовали на похоронах, на обложке диска и книги? Почему монумент такой лаконичный? Сколько он стоит? Почему памятником занималась семья, а звезды не сбросились?

"Не ваше дело, – резко отвечает всем Исаева. – Перестаньте задавать такие вопросы. Бесполезно и не ваше дело. Он стоит не мало, но и не много".

Поклонники певицы в шоке от этих плясок на костях. "Честно сказать, в моей голове ни один из вопросов никогда не возникал", "Такие вопросы, я думаю, в головах нормальных, адекватных людей и не рождаются", "Разве то горе, которое случилось у родителей, можно измерить деньгами, величиной памятника?", "Эти все публикации вокруг установки памятника только оскорбляют, причиняют боль родителям!" – возмущаются люди в комментариях на странице Анны Исаевой в социальной сети "Инстаграм".

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Похоронили ее 21 марта. Открытие памятник намечено на начало июня.