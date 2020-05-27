Повзрослевшая дочь Мартиросяна восхитила народ своей красотой

Гарик Мартиросян в своем инстаграм-аккаунте опубликовал фотографию сильно повзрослевшей дочери. Он предложил подписчикам перейти на страницу Жасмин и оценить музыкальную подборку.

Девочка ведет собственный блог в соцсети. Судя по фотографиям, она увлекается хип-хопом и R&B. Жасмин Мартиросян предпочитает хиты Ники Минаж, Рианны, Тупака Шакура, Кендрика Ламара и других.

Кроме того, девочка сама пытается зачитывать рэп. Дочка Гарика Мартиросяна рано выучила английский, и ей не составляет труда исполнять песни западных звезд.

Для своих подписчиков юная Жасмин делает специальные подборки музыки. На этот раза она собрала два плейлиста. Один с хип-хопом, а второй, как говорится, – сборная солянка. Здесь можно найти мелодичные композиции и танцевальные треки.

Стиль в одежде девочка предпочитает под стать музыке. На фото Жасмин запечатлена в объемных куртках, банданах и рэперских кепках. Возможно, очень скоро мы услышим о ней не только как о дочери популярного юмориста Гарика Мартиросяна.

Уже сейчас отец поддерживает ребенка. Звезда эстрады опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок малышки и ссылку на ее страницу. Он призвал фолловеров подписываться на блог девочки и наслаждаться музыкой. Пользователи Сети оценили красоту Жасмин.

Напомним, зимой шоумен отметил свой 46-й день рождения. Артист появился на свет 14 февраля, и его супруга Жанна решила совместить два праздника. У пары двое детей – дочь Жасмин и сын Даниэль.