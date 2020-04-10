"Он в рабстве у тебя?": Мартиросян изумился рассказу Бузовой о возлюбленном

Ольга Бузова не скучает на карантине. Она решила вести утреннюю рубрику в своем инстаграм-аккаунте. Гостями прямого эфира певицы становятся звезды ТНТ.

Режим самоизоляции Ольга Бузова делает веселее для своих подписчиков. Телеведущая решила устраивать прямые трансляции со знаменитостями в "Инстаграм", назвав это "Утренником с Бузовой". Она уже провела эфир с Гариком Харламовым, Демисом Карибидисом, Антоном Шастуном. Гостем артистки стал и Гарик Мартиросян, с которым она сыграла в "Угадай песню" при помощи жестов.

Эфир начался с общения на армянском. Для юмориста это родной язык, а вот Бузова общалась по заранее выученным фразам. Чтобы понять Гарика Мартиросяна, она обратилась к своему возлюбленному Давиду Манукяну. Бузова назвала его "собственным армянином", намекнув, что на работе постоянно находится в окружении людей этой национальности.

"Что значит твой собственный? Он в рабстве у тебя?" – удивился Гарик.

После этого Манукян и Мартиросян начали общаться между собой на родном языке. Бузова, не понимая ни слова, попросила мужчин не говорить неприличное. Гарик заверил, что люди не всегда говорят обидное, когда переходят на другой язык.

Благодаря искрометному чувству юмора Мартиросяна прямой эфир вышел забавным. Ольга же во время трансляции пыталась радовать поклонников пением и актерской игрой.