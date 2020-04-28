Скандал с шоу "Уральские пельмени" разгорелся с новой силой

Экс-директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский вновь подал на юмористов в суд. На сей раз он он хочет взыскать с юмористического коллектива 71 миллион рублей.



О продолжении громкого скандала стало известно 27 апреля. За что именно Нетиевский требует деньги с бывших коллег, пока не сообщается. Дело к производству еще не принято. При этом известно. что третьим лицом в иске указан телеканал СТС, передает Teleprogramma.pro.

Новость о возобновлении конфликта неожиданна тем, что еще недавно обе стороны приняли решение о завершении споров. Экс-директор шоу "Уральские пельмени" и участники коллектива выясняли между собой отношения в течение трех лет.

Напомним, Сергей Нетиевский пытался оспорить права на выпуски передач с участием комиков. Однако он несколько раз получал отказ в рассмотрении дела.

В свою очередь и артисты подавали заявления в полицию Екатеринбурга на своего бывшего директора. Нынешний руководитель шоу "Уральские пельмени" Евгений Орлов ранее рассказал, что коллектив заподозрил Сергея Нетиевского в новых фактах вывода средств, принадлежащих команде.



Как писали "Дни.ру", шоу "Уральские пельмени" было создано в 2015 году. Его участниками были восемь человек.

