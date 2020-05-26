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Появились новые подробности конфликта Познера с Михалковым

Появились новые подробности конфликта Познера с Михалковым

Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В начале мая на телеэкраны вышла очередная серия программы "Бесогон" Никиты Михалкова. Режиссер всерьез рассказывал зрителям о чипировании, опасности вышек 5G и прочих конспирологических теориях.
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В Сети актера осудили за подобные высказывания. Скандал разросся до таких масштабов, что программу Никиты Сергеевича и вовсе сняли с эфира. Одним из тех, кто осудил приятеля, стал Владимир Познер. Он даже специально ознакомился с той самой серией "Бесогона".

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Телеведущий заявил, что слова режиссера очень вредны, а распространение теории заговора – безответственный поступок. Как считает 86-летний журналист, в программе Никита Михалков высказывает не свое мнение.

В новом интервью Владимир Познер в очередной раз прошелся по личности режиссера. Как отметил ведущий, артист имеет политические амбиции, и это проявляется в его действиях. Журналист считает, что Михалков мнит себя Периклом (оратор, основатель демократии, государственный деятель. – Прим. ред.).

Знаменитость не может поверить, что человек с таким образованием и уровнем познаний, как у Никиты Сергеевича, искренне верит в чипирование от Билла Гейтса и вредоносные вышки 5G. Познер добавил, что не против встретиться с Михалковым в студии какой-нибудь программы и провести публичное обсуждение данных вопросов.

Автор: 26 мая 2020, 18:53 Источник: Вокруг.тв ✓ Надежный источник
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