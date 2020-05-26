Фото голого Джигарханяна стало сенсацией в Сети

О легендарном актере Армене Джигарханяне в последнее время ничего не слышно. Зато стал пользоваться популярностью его пасынок Степан.

На Степана Джигарханяна обратили внимание, когда полным ходом шли скандальные разбирательства с бывшей молодой супругой актера Виталиной Цымбалюк-Романовской. Затем, когда шумиха поутихла, стало известно, что он якобы закрутил роман с экс-супругой певца Вадима Казаченко.

Степан и Ольга не раз встречались на съемках телешоу, поэтому у них нашлись точки соприкосновения. Спустя время влюбленные сами стали героями передач. В одной из них было показано, как мужчина знакомит любимую с отцом Арменом Джигарханяном и матерью Татьяной Власовой.

Казалось бы, они положительно отнеслись к выбору Степана, но вскоре влюбленные решили расстаться. По словам Ольги Казаченко, она поняла, что им не суждено быть вместе, как раз после встречи с родителями. По словам Степана, они с Ольгой остались в добрых отношениях.

Ходят слухи, будто вся эта история выдумана от начала и до конца. Мол, таким образом Степан и Ольга пытались пропиариться, а когда стало понятно, что зашли в тупик, решили сообщить о "расставании".

Впрочем, Джигарханян находит новые поводы заявить о себе. Он обнародовал в Сети фотографию, на которой запечатлен без одежды. Мужчина продемонстрировал подтянутую фигуру и дал понять, что тщательно следит за собой даже в условиях пандемии коронавируса, когда закрыты фитнес-центры.

Фото произвело фурор. Поклонники рассыпались в комплиментах и предположили, что вскоре еще что-нибудь услышат о Степане Джигарханяне.