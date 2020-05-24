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Шоу-бизнес
Популярную актрису обнаружили мертвой

Популярную актрису обнаружили мертвой

Фото: www.instagram.com/hanakimurafan/
Несколько дней назад стало известно о том, что звезда популярного сериала "Дом с террасой" была обнаружена мертвой. Ханне Кимур было 22 года.
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22 мая Ханна была обнаружена мертвой. Издание Variety сообщает, что причина смерти молодой актрисы остается неизвестной. Стоит отметить, что за несколько часов до своей кончины Кимур опубликовала пост в Инстаграме с подписью "До свидания".

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Поклонники актрисы находятся в недоумении и даже не могут предположить, что послужило причиной такого исхода событий. Фанаты Ханны долгое время наблюдали за ее поведением и заметили, что актриса сильно изменилась: стала тревожной. В своих постах звезда сериала писала, что больше не хочет быть человеком. Близкие знакомые Кимур не смогли объяснить, что так сильно задело девушку.

По мнению экспертов, Ханна могла быть подвержена травли в интернете. Ведь актриса не раз сталкивалась с завистливыми и гневными комментариями.

В связи со смертью девушки, студия Netflix решила отложить выход новых серий шоу "Дом с террасой: Токио".

Автор: 24 мая 2020, 14:47 Источник: Variety ✓ Надежный источник

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