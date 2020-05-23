Дочь оказалась очень далеко от Седоковой из-за коронавируса

Анна Седокова четыре месяца не виделась с дочерью Моникой, проживающей в Америке вместе с украинским предпринимателем Максимом Чернявским. Бывший муж Седоковой получил опеку над дочерью, в то время, как Анне суд разрешил иногда навещать Монику за пределами России. Певица боится, что встреча с малышкой отложится на неопределенный срок из-за закрытых границ.
Стоит отметить, что Седокова поддерживает видеосвязь с младшей дочерью. Несмотря на то, что бывший муж Анны вел долгие судебные баталии, он позволил Монике свободно общаться с мамой. Из-за того, что супруги долгое время проживали в США, разводом занимался суд в Лос-Анджелеса.
Сейчас Анна проводит карантин вместе со старшей дочерью Алиной и сыном Гектаром. Певица обеспокоена не только разлуку с Моникой, но и недавним отъездом своего возлюбленного Яниса Тимма. Латвийский баскетболист был вынужден уехать по работе.
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