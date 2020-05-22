Звезда "Ютуб" готовит взрыв на телевидении

Последний выпуск шоу "Галилео" с Александром Пушным показали в 2015 году. Съемки было решено прекратить, поскольку снизился зрительский интерес. Однако со временем народ начал просить вернуть передачу на телеэкраны.
Новый сезон "Галилео" покажут в конце мая. Поскольку Александр Пушной не планирует возвращаться в проект, его место занял Владимир Маркони – один из авторов передачи "Вечерний Ургант", а также ведущий ютуб-шоу Comment Out.
Владимир понимает, почему его пригласили сниматься в новых выпусках передачи. Маркони отметил, что шоу не только познавательное, но и развлекательное, поэтому он должен отлично справиться с этой задачей. Кроме того, будучи студентом, шоумен изучал химию и проводил различные опыты, пишет "Комсомольская правда".
Владимир умоляет редакторов "Галилео" разрешить что-нибудь самому взорвать на съемках. Скорее всего, в дальнейшем ему позволят это сделать, а пока ответственным за эксперименты является его соведущий Даня Крастер, который также прославился благодаря "Ютуб".
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