Ольга Шелест пошла на радикальную смену внешности

Смену имиджа знаменитость продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. На новом фото Ольга Шелест предстала с волосами цвета радуги. При этом она позировала без макияжа.
Поклонники пришли в восторг от преображения 43-летней ведущей. "Богиня", "Стильно, модно, современно", – высказались фолловеры. Отметим, что экспериментирует Ольга Шелест не только с собственной внешностью. У нее подрастают дочери – шестилетняя Муза и Айрис, которой скоро исполнится пять лет.
В прошлом году теледива побрила дочерей налысо по их просьбе. Многие называют ведущую мамой мечты, потому что она позволяет детям пошалить.
В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в России Ольга Шелест находится с семьей дома. Шесть лет она счастлива в браке с клипмейкером Алексеем Тишкиным.
Интересно, что Ольга Шелест не задумывалась о рождении детей в возрасте до 35 лет. Желание стать родителями возникло у них с супругом примерно в один момент. В результате девочки появились на свет именно тогда, когда ведущая уже перестала считать карьеру главной частью своей жизни.
Популярные темы форума
Он кавказец, а я русская
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Куда делись интересные авторы?
Как заболевают шизофренией?
Помогите выбрать имя
Почему завидуют даже близкие?
Песков заболел коронавирусом
Жара убивает в коронавирус
Тимур или Эльдар?