Ольга Шелест пошла на радикальную смену внешности

Телеведущая Ольга Шелест решилась на смелый эксперимент с прической. На карантине она окрасила волосы в разные цвета.

Смену имиджа знаменитость продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте. На новом фото Ольга Шелест предстала с волосами цвета радуги. При этом она позировала без макияжа.

Поклонники пришли в восторг от преображения 43-летней ведущей. "Богиня", "Стильно, модно, современно", – высказались фолловеры. Отметим, что экспериментирует Ольга Шелест не только с собственной внешностью. У нее подрастают дочери – шестилетняя Муза и Айрис, которой скоро исполнится пять лет.

В прошлом году теледива побрила дочерей налысо по их просьбе. Многие называют ведущую мамой мечты, потому что она позволяет детям пошалить.

В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса в России Ольга Шелест находится с семьей дома. Шесть лет она счастлива в браке с клипмейкером Алексеем Тишкиным.

Интересно, что Ольга Шелест не задумывалась о рождении детей в возрасте до 35 лет. Желание стать родителями возникло у них с супругом примерно в один момент. В результате девочки появились на свет именно тогда, когда ведущая уже перестала считать карьеру главной частью своей жизни.