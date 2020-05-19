Нахалки обворовали Татьяну Васильеву во время теста на коронавирус

У Татьяны Васильевой ранее выявили симптомы COVID-19. Во время сдачи третьего анализа на инфекцию с ней произошел неприятный инцидент. После того, как звезду посетили лже-медики, у нее исчез мобильный телефон.
О пропаже сообщила в своем инстаграм-аккаунте невестка актрисы Мария Болонкина. Она уверена, что телефон украли люди, делавшие анализ. По словам девушки, представители поликлиники вели себя странно.
Болонкина рассказала, что они пришли уже в бахилах. Неумело брали тест. Татьяна Васильева вышла в другую комнату за полисом, а после ухода медиков обнаружила пропажу телефона.
Артистка не собирается сидеть сложа руки. Она намерена написать заявление в полицию. Также родственники обратятся к администрации поликлиники, чтобы выяснить, действительно ли девушки, представившиеся медиками, работают в учреждении.
Напомним, Татьяна Васильева была госпитализирована с двусторонней пневмонией в начале мая. Тогда у нее подозревали COVID-19, но все тесты дали отрицательный результат. Знаменитость отказалась от госпитализации, поскольку уверена, что дома ей будет легче бороться с болезнью. Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.
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