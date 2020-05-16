Беременная звезда снялась обнаженной

35-летняя исполнительница опубликовала в инстаграм-аккаунте отрывок из нового видеоролика на трек Daisies. На кадрах звезда предстала глубоко беременной.
Как отметила Кэти Перри, она написала эту композицию несколько месяцев назад. После того, как в мире началась пандемия коронавируса, слова песни обрели для нее новый смысл.
В треке есть довольно жизнеутверждающие строки, и она надеется, что они смогут приободрить народ. "У каждого из семи миллиардов человек на планете есть своя сильная история, которую он может рассказать", – пишет знаменитость.
Клип на песню снимался вдали от людей. В кадре Кэти Перри гуляет между камней в белом легком платье. Затем девушка раздевается и окунается в водопад. Поклонники артистки отметили, что видео получилось невероятно красивым и нежным. Они поблагодарили звезду за поддержку в это непростое время.
Напомним, летом Кэти Перри впервые станет мамой. У знаменитости и ее молодого человека – актера Орландо Блума – должна родиться дочка. Для мужчины она станет вторым ребенком. У него подрастает девятилетний сын от отношений с моделью Мирандой Керр.
Популярные темы форума
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Форум
Он кавказец, а я русская
Жара убивает в коронавирус
Песков заболел коронавирусом
Жениться на женщине с детьми?
Помогите выбрать имя
Есть идеи?