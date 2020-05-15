Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции

Ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Мария Миногарова сделала сенсационное признание – она не может иметь детей ближайшие несколько лет. У знаменитости были проблемы со здоровьем и теперь ей на время придется забыть о беременности.

31-летней телеведущей и модели Марии Миногаровой очень часто задают вопрос: когда она собирается стать матерью? Знаменитость считает подобное любопытство крайне некорректным, ведь у человека могут быть серьезные причины отсутствия детей.

Мария рассказала, что ранее она перенесла тяжелое заболевание – тиреотоксикоз. Недуг связан с неправильной работой щитовидной железы. Миногаровой сделали операцию с радиоактивным йодом, и поэтому ближайшие несколько лет она не может иметь детей. В случае, если знаменитость забеременеет, она столкнется с серьезными последствиями.

Модель объяснила, что легко может говорить на эту тему, потому что пока не собирается становится матерью. Однако есть люди, которые могут болезненно воспринять вопрос об отсутствии детей, отметила Мария.

"Есть, например, люди, которые очень хотят детей. Они страдают от какой-то проблемы, пытаются забеременеть. И когда человеку говорят: "Когда у тебя деточки будут?", у него просто обрушивается внутренний мир", – сказала Миногарова.

Пользователи Сети согласились с точной зрения телеведущей. Они поблагодарили Марию за искренность и написали слова поддержки. В комментариях отметилась и Юлия Топольницкая. Она также не понимает, почему люди интересуются беременностью посторонних. "Да, это ужасно! Просто ноль воспитания! Отсутствие этики и мозгов!", – написала актриса.