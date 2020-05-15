Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
партнеры
Пятница
15 мая
Лента новостей
21:59
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
21:40
"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову обвинили в краже
21:39
Сделано заявление о лекарстве от коронавируса
21:30
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа
21:01
Перенесшая тяжелую болезнь Бабкина появится на Первом канале
21:00
Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
20:56
"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
20:21
Бородина обозвала Собчак "средством для импотенции"
20:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 мая 2020
20:06
Заслуженная артистка скончалась на 82-м году жизни
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:54
Как изменится шоу-бизнес после пандемии коронавируса
19:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:46
Канделаки разнесла Тарасова после его скандального интервью о Бузовой
19:39
Участник шоу "Танцы со звездами" ужаснул подробностями болезни: Киста проросла в легкое
19:19
В Уфе соцработница поплатилась за издевательства над детьми
19:12
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
19:11
"Женщина без мозгов!": голая и беременная Терешина вызвала омерзение
19:04
Захарова возмутилась новостями о смерти русских от коронавируса
19:00
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
18:41
Сестра Фриске разбилась в ДТП
18:35
Профессор филфака МГУ уволился после скандала с домогательствами
18:30
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
18:24
"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное
18:13
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
18:11
Доктор Мясников раскрыл истинное предназначение масок и перчаток
18:07
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
18:04
Возле рынка "Фуд-Сити" в Коммунарке сотни мигрантов устроили беспорядки
17:57
Скелеты в шкафу: страхи и фобии успешной женщины
17:49
Под Петербургом поезд насмерть сбил женщину в наушниках
17:40
"Отец увел маму за собой": звезда фильма "Укротительница тигров" Людмила Касаткина скончалась от тоски
17:35
Седокова задрала ноги перед таинственным незнакомцем
17:30
Инфицированная внучка отказалась отдавать квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной
17:27
Известный модельер высмеял молодую жену Петросяна за безвкусицу
17:20
Первая страна в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
17:16
"Дни.ру" дарят возможность принять участие в марафоне TOPSTRETCHING
17:09
Долгожданное плато: ситуация с коронавирусом в России кардинально изменилась
16:52
"Меня там гнобили": Цискаридзе призвал распустить Большой театр
16:51
"Самое важное – выйти живым": затравленная Тодоренко обратилась за помощью
16:45
"Ну, нормально вообще?!": Анисина вне себя из-за гадких слов
16:38
Под Москвой мужчину убили в пьяной ссоре
16:35
Наплевавшую на правила Боню выставили прочь
16:09
Петербуржец ударил работника метро за просьбу надеть маску
16:07
США признались в создании НЛО
16:05
В Сеть попало редкое видео со съемок сериала "Сваты"
15:42
"Неприятно смотреть": критик Пугачевой разнес в пух и прах "придурковатую" Бабкину
15:40
После сообщения о разводе Эмин Агаларов показал любимую женщину
15:33
Отключили интернет: в Подмосковье ребенок ушел из дома из-за обиды на родителей
15:27
Похожая на Заворотнюк любовница заскучала рядом с Жигуновым
15:21
"Устал работать с непонятным контингентом": Максим Фадеев заявил об ограблении
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Страшные фотографии": Тарасов был в шоке от интимной переписки Бузовой с другими мужиками
Любят мальчиков и оргии: обнародованы имена самых сладких геев на нашей эстраде
"Вы видели?!": Бузова получила травму в бассейне
Тарасов раскрыл правду о разводе с Бузовой: Не могла забеременеть
Радость на самоизоляции: Толкалина без трусов вставила свечку в интимное место
Шоу-бизнес

Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции

Мария Миногарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Мария Миногарова сделала сенсационное признание – она не может иметь детей ближайшие несколько лет. У знаменитости были проблемы со здоровьем и теперь ей на время придется забыть о беременности.
прочитано 238 раз

31-летней телеведущей и модели Марии Миногаровой очень часто задают вопрос: когда она собирается стать матерью? Знаменитость считает подобное любопытство крайне некорректным, ведь у человека могут быть серьезные причины отсутствия детей.

ПО ТЕМЕ

Беременная звезда снялась обнаженной

"Недоношенный ребенок, следом сепсис": жена Семака пережила страшное

Мария рассказала, что ранее она перенесла тяжелое заболевание – тиреотоксикоз. Недуг связан с неправильной работой щитовидной железы. Миногаровой сделали операцию с радиоактивным йодом, и поэтому ближайшие несколько лет она не может иметь детей. В случае, если знаменитость забеременеет, она столкнется с серьезными последствиями.

Модель объяснила, что легко может говорить на эту тему, потому что пока не собирается становится матерью. Однако есть люди, которые могут болезненно воспринять вопрос об отсутствии детей, отметила Мария.

"Есть, например, люди, которые очень хотят детей. Они страдают от какой-то проблемы, пытаются забеременеть. И когда человеку говорят: "Когда у тебя деточки будут?", у него просто обрушивается внутренний мир", – сказала Миногарова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Я Minogarova������ (@minogarova)

Пользователи Сети согласились с точной зрения телеведущей. Они поблагодарили Марию за искренность и написали слова поддержки. В комментариях отметилась и Юлия Топольницкая. Она также не понимает, почему люди интересуются беременностью посторонних. "Да, это ужасно! Просто ноль воспитания! Отсутствие этики и мозгов!", – написала актриса.

Автор: 15 мая 2020, 21:59 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине

Шоу-бизнес

"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову обвинили в краже
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Сериалы

"Глаз не отвести": избранница Нагиева из "Кухни" показала роскошное тело в купальнике

Артистка похвасталась формами
Шоу-бизнес

Инфицированная внучка отказалась отдавать квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной

Актриса получила новый удар
Шоу-бизнес

"Меня там гнобили": Цискаридзе призвал распустить Большой театр

В культурном учреждении начался упадок
Шоу-бизнес

Известный модельер высмеял молодую жену Петросяна за безвкусицу

Татьяне Брухуновой не хватает чувства прекрасного

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+