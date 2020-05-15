Под Петербургом поезд насмерть сбил женщину в наушниках

В пятницу, 15 мая, в Ленинградской области поезд насмерть сбил женщину, которая переходила рельсы. Трагедия произошла на перегоне между станциями Лигово и Броневая.
Как сообщает ИА "Невские новости", женщина не отреагировала на сигнал машиниста, так как была в наушниках. По факту произошедшего транспортная полиция проводит проверку.
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