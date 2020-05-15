Седокова задрала ноги перед таинственным незнакомцем

Анна Седокова любит показывать пикантные фотографии своим поклонникам. А, как известно, пользователи Сети не прочь обсудить личную жизнь певицы.

Анна Седокова входит в число тех знаменитостей, которые во время карантина из-за нехватки внимания любят выкладывать эротические снимки. Пользователи Сети охотно реагируют на такие публикации и в большинстве случаев осыпают звезду всевозможными комплиментами.

Недавно певица показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта весьма пикантное фото, которое было сделано во время поездки в машине. На кадре видно, что Анна, запрокинув ноги на водительское сидение, счастливым взглядом смотрит на сидящего рядом мужчину и держит его за руку. На снимке лицо молодого человека не видно.

Если говорить о внешнем виде Седоковой, то тогда она предпочла выглядеть дерзко. Певица надела короткое белое платье и пушистую накидку. Таким образом, все внимание приковывается к изящным ногам экс-участницы группы "ВИА Гра".

Невольно возникает лишь один вопрос, кто же этот таинственный незнакомец на снимке, который в тот вечер насладился красотой Анны. Если обратить внимание на романтичную подпись, которую оставила Седокова под фото, можно предположить, что вместе с певицей запечатлен ее нынешний избранник, баскетболист Янис Тимма, об отношениях с которым знаменитость рассказала общественности в прошлом году.