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"Отец увел маму за собой": звезда фильма "Укротительница тигров" Людмила Касаткина скончалась от тоски

Людмила Касаткина. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
15 мая близкие вспоминают звезду фильма "Укротительница тигров" Людмилу Касаткину. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения артистки.
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Людмила Касаткина 60 лет прожила в браке с режиссером Сергеем Колосовым. Знаменитости познакомились, будучи студентами театрального вуза. Сергей почти сразу влюбился в Людмилу. Молодой человек не смог пройти мимо обворожительной студентки. Она показалась ему невероятно обаятельной, открытой и искренней.

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Колосов позвал красавицу на свидание. В ответ Касаткина сделала парню встречное предложение: пригласила его на празднование собственного дня рождения. Между тем, когда будущий режиссер приехал по названному адресу, оказалось что Людмила там не проживает. Девушка подшутила над ухажером.

Спустя время, когда Колосов и Касаткина снова встретились, последняя попросила у кавалера прощения. Сергей не смог долго сердиться на зазнобу.

Актриса и режиссер поженились через четыре года после знакомства. Знаменитости сыграли свадьбу, когда стали самостоятельны в финансовом плане. Стать матерью Касаткина решилась только после 30 лет. Сын пары, Алексей Колосов, родился 8 ноября 1958 года.

Многие завидовали крепкому браку режиссера и артистки. В творческой среде такие отношения редкость. Как-то к Людмиле подошел коллега по цеху и прямо спросил, изменят ли она мужу. Артистка призналась, что и думать не может о ком-то кроме супруга. Собеседник Касаткиной отметил, что той нечего будет вспомнить в старости. На что актриса заявила, мол, перед смертью собирается думать о муже.

Людмила Касаткина умерла 22 февраля 2012 года. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. Сергей Колосов скончался 11 февраля 2012-го. Сын актрисы уверен, что родительница ушла на тот свет от тоски по любимому. "Отец увел маму за собой. В больнице, будучи в полусознательном состоянии, в полубреду мама часто видела его перед собой", – сказал Алексей Колосов.

Автор: 15 мая 2020, 17:40 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник

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