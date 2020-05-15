"Отец увел маму за собой": звезда фильма "Укротительница тигров" Людмила Касаткина скончалась от тоски

15 мая близкие вспоминают звезду фильма "Укротительница тигров" Людмилу Касаткину. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения артистки.

Людмила Касаткина 60 лет прожила в браке с режиссером Сергеем Колосовым. Знаменитости познакомились, будучи студентами театрального вуза. Сергей почти сразу влюбился в Людмилу. Молодой человек не смог пройти мимо обворожительной студентки. Она показалась ему невероятно обаятельной, открытой и искренней.

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Колосов позвал красавицу на свидание. В ответ Касаткина сделала парню встречное предложение: пригласила его на празднование собственного дня рождения. Между тем, когда будущий режиссер приехал по названному адресу, оказалось что Людмила там не проживает. Девушка подшутила над ухажером.

Спустя время, когда Колосов и Касаткина снова встретились, последняя попросила у кавалера прощения. Сергей не смог долго сердиться на зазнобу.

Актриса и режиссер поженились через четыре года после знакомства. Знаменитости сыграли свадьбу, когда стали самостоятельны в финансовом плане. Стать матерью Касаткина решилась только после 30 лет. Сын пары, Алексей Колосов, родился 8 ноября 1958 года.

Многие завидовали крепкому браку режиссера и артистки. В творческой среде такие отношения редкость. Как-то к Людмиле подошел коллега по цеху и прямо спросил, изменят ли она мужу. Артистка призналась, что и думать не может о ком-то кроме супруга. Собеседник Касаткиной отметил, что той нечего будет вспомнить в старости. На что актриса заявила, мол, перед смертью собирается думать о муже.

Людмила Касаткина умерла 22 февраля 2012 года. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом. Сергей Колосов скончался 11 февраля 2012-го. Сын актрисы уверен, что родительница ушла на тот свет от тоски по любимому. "Отец увел маму за собой. В больнице, будучи в полусознательном состоянии, в полубреду мама часто видела его перед собой", – сказал Алексей Колосов.