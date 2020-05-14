Автор песни "Позови меня с собой" предчувствовала свою раннюю смерть

В этом году 14 мая Татьяне Снежиной могло исполниться 48 лет, однако ее жизнь неожиданно оборвалась с 1995 году. Трагическое событие стало настоящим шоком для тех, кто был хорошо знаком с поэтессой.

Свой творческий путь Татьяна Снежина начала с раннего детства. На сцену она начала выходить уже в трехлетнем возрасте. Преданной поклонницей будущей поэтессы был мама, она восхищалась талантом дочери.

Снежина никогда не мечтала стать знаменитой и получать много денег. Она просто занималась тем, что ей нравится. Однако популярность к ней начала приходить уже в институте. Кассеты поэтессы с песнями передавались из рук в руки. Так ценителями ее творчества стали друзья и знакомые.

После смерти Игоря Талькова Татьяна изменилась. Она была шокирована гибелью своего кумира. Снежина не могла понять, почему такие талантливые люди уходят из жизни так рано. Оказалось, смерть тогда уже поджидала и ее.

В начале 90-х она записала еще несколько кассет. Альбом "Вспомни со мной" был очень удачным, некоторые композиции стали появляться на радио, а позже Татьяна стала чаще давать концерты.

18 августа 1995 года перед важным мероприятием Снежина изменила программу своего выступления. Она предпочла исполнить романсы "Звезда моя" и "Если я умру раньше времени". В последней композиции поэтесса поет: "Пусть меня унесут белы лебеди. Далеко, далеко – в край неведомый, высоко, высоко – в небо светлое". Строчки стали пророческими.

После выступления Татьяна вместе со своим возлюбленным Сергеем Бугаевым и друзьями уехала в Горный Алтай. Они должны были вернуться через три дня, однако по пути домой автомобиль, в котором находилась Снежина, столкнулся с грузовиком. Все пассажиры погибли.

Уже после смерти поэтессы композиция "Позови меня с собой" попала в руки Аллы Пугачевой. Поэтому к Татьяне Снежиной пришла слава посмертно. Ее песни исполняли и другие знаменитые артисты – Лолита, Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте.