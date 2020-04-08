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"Сколько осталось жить, не знаю": кинодеятель сообщил о раке

Марк Рудинштейн. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Марк Рудинштейн – известный продюсер, актер, ведущий. Он отметил день рождения, однако праздник получился не очень веселым, ведь кинодеятель тяжело болен.
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Накануне, 7 апреля, исполнилось 74 года Марку Рудинштейну. Он стоял у истоков "Кинотавра", а также впервые в СССР, в 1987 году, организовал фестиваль, вызвавший скандал и принесший много неприятностей организаторам, но на много лет вперед определивший судьбу русского рока.

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Марк Рудинштейн не только продюсировал фильмы, но и снимался в них. Он шесть лет вел программу на НТВ. А еще написал книгу мемуаров, где откровенно рассказал о нравах отечественного шоу-бизнеса. После ее выхода поднялась такая шумиха, что многие знаменитости перестали здороваться с мэтром. В последнее время Рудинштейн отошел от дел. Теперь он снимается в шоу, озвучивая весьма смелые суждения.

Журналисты связались с именинником, чтобы узнать, как он отметит день рождения. Марк Рудинштейн рассказал, что из-за карантина, введенного в качестве спасения от пандемии коронавируса, останется дома и будет пить чай. Устраивать видеоконференции, которые сейчас невероятно популярны, он отказался – не пользуется интернетом.

В целом настроение у Марка Рудинштейна не очень. "Я серьезно болен. У меня рак. Сколько осталось мне жить – не знаю, поэтому говорить о чем-то не могу. Грустно... Очень тяжело переношу это все. И для меня, вообще-то, это даже кстати, что не выпускают из дома. Удобнее", – цитирует кинодеятеля Teleprogramma.pro.

В день рождения Рудинштейн пожелал себе здоровья, хотя и не уверен, что это возможно: "Прожить, сколько отпущено. Поиронизировать еще немножко над своей жизнью..."

Автор: 8 апреля 2020, 11:03
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