Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии

Как известно, после переезда из Тбилиси в Москву Берия жил в доме политкаторжанина на улице Чаплыгина. Родных у душегуба было столько, что в квартире всем места не хватало, поэтому Сталин предложил им выбрать особняк. Так Лаврентий Павлович и оказался на Рублевке.
Позже его сын Серго вспоминал, как посетивший их "отец народов" взглянул на небольшой домик из трех комнат и лишь головой покачал: "Я в ссылке лучше жил..." После этого их переселили на дачу по соседству с Кагановичем и Орджоникидзе.
23 декабря 1953 года Лаврентий Берия был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу – с конфискацией имущества, с лишением всех воинских званий и наград (маршал, Герой социалистического труда и прочее). Среди благ, которые потеряла его семья, была и та самая подмосковная дача в Ильинском, что на Рублево-Успенском шоссе. Все родственники душегуба были высланы в Красноярский край, Свердловскую область и Казахстан, а роскошный особняк отдали под детский сад.
После распада СССР садик закрыли, а на подорожавшей в разы земле стали строить престижные дачи. Именно тут, на территории бывшей дачи Лаврентия Берии, находится особняк Алены Кравец. Он, конечно, более роскошный, чем дом опального министра внутренних дел.
"Побродив по лесу возле дома, можно найти загадочные строения, похожие на вход в подземные тоннели, – сообщила светская львица. – Вообще, место очень мистическое, порой жутковатое, хотя, насколько я знаю, Берия тут бывал довольно редко".
"Как рассказывают старожилы, в середине 90-х сюда приезжал сын Берии, гулял по этим местам, – рассказала Кравец. – Я, понятно, сама его не видела – в ту пору еще в школу ходила и жила в другом месте. О прошлом этого участка мы с мужем узнали не сразу и были, признаться, ошарашены, но суеверному страху не поддались".
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