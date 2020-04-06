Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии

"Идейный вдохновитель репрессий, вредитель и главный враг народа", – писали о Лаврентии Берии советские газеты после закрытого суда и расстрела. Какая же тайна связывает наркома внутренних дел СССР с главной светской львицей Москвы Аленой Кравец?



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