Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
партнеры
Понедельник
6 апреля
Лента новостей
09:50
Пока коронавирус не разлучит: пожилые супруги скончались из-за COVID-19 с разницей в шесть минут
09:36
Российская семья назвала сына в честь коронавируса COVID-19
09:33
"Какая же она прекрасная": Навка показала Заворотнюк
09:23
Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии
09:05
"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна
09:03
"Новое имя не поможет": Соседов прошелся по дочери Валерии
08:51
Лучше нет: врач назвал наиболее эффективный способ победить коронавирус
08:43
Басков выдал неожиданные данные о состоянии больного Лещенко
08:35
Джиган снова оказался на больничной койке
06:31
Нищета шоу-бизнеса: коронавирус оставил Седокову без гроша
04:24
"С ума сойти можно": мать Валерии изолировалась от дочери
02:07
В Сеть "слили" пикантные фотографии актеров сериала "Сваты"
00:18
"Испугалась!": Куркова предстала без длинных волос
00:03
Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года
22:38
"Оказалась монстром!": известный рэпер "опустил" Гагарину
20:14
Дала заднюю: униженная Боня взяла обратно свои слова про обколотую Шишкову
18:33
В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом
17:37
Дочь Исаковой раскрыла тайну появления коронавируса
17:31
Коронавирус: приколы про COVID-19
17:30
"Сволочи, только жрете целыми днями!": Гузеева набросилась на мужа
17:24
Обходите стороной: названы места с высокой угрозой заражения коронавирусом
17:21
"Странное решение": Галкин рассекретил местопребывание Пугачевой
17:21
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
17:16
Гордон влезла в скандал Самойловой и Джигана
17:05
"Джигановирус": Гуф записал прощальное видео из наркологической клиники
16:58
"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот
16:49
У Гомес диагностировали серьезные проблемы со здоровьем
16:38
"Удалила": что сделала со своим лицом Лера Кудрявцева
16:24
"Мне очень больно": брошенная с пузом коллега Киркорова прервала молчание
16:20
Актер МХАТа пожаловался на увольнение в разгар пандемии коронавируса
15:51
Повод для шуток: патриарха Кирилла разгромили за объезд Москвы с иконой
15:36
Почему карантин из-за коронавируса опасен для пенсионеров
15:13
"Человек без кожи": во МХАТе высказались об уходе Домогарова
15:09
Молодая жена Петросяна сбежала после слов о бесплодии
15:09
"Я плачу от счастья": пузатая Рапунцель из "Дома-2" раскрыла пол будущего ребенка
15:08
Неблагодарная: народ в шоке от роскошной жизни дочери Успенской в Америке
14:18
Собчак "пристрелила" решившего сбежать Богомолова
13:58
Количество заразившихся коронавирусом в России превысило пять тысяч
13:38
"Это на пользу расследованию": Еремеев провоцирует скандалы на шоу "На самом деле"
13:29
"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца
13:23
Заплаканная Проскурякова переполошила народ
12:47
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
12:40
У семи россиян в Таиланде обнаружили коронавирус
12:28
"Я не могу им помочь": Самойлова сообщила о травмах детей из-за Джигана
12:19
"Много расплодилось уродов": Гузеева встала грудью за оплеванную дочь
11:37
Винокур сделал заявление о состоянии заболевшего коронавирусом Лещенко
11:20
Число заболевших коронавирусом в Москве выросло на несколько сотен
11:05
Лишила всего: Лолита не упомянула в завещании единственную дочь
10:55
"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
10:43
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот
В "домашнем" видео Бузовой заметили Киркорова, Малахова и Собчак (ВИДЕО)
"Тот еще тип": отец Фриске раскрыл правду об увольнении Шепелева с Первого канала
Исчезающие деньги и наркотики: Лолита вышвырнула домработницу
Коронавирус: последние новости сегодня, 4 апреля 2020 года
Раскрыты шокирующие данные о здоровье Лещенко
Шоу-бизнес

Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии

Алена Кравец. Фото: пресс-служба
"Идейный вдохновитель репрессий, вредитель и главный враг народа", – писали о Лаврентии Берии советские газеты после закрытого суда и расстрела. Какая же тайна связывает наркома внутренних дел СССР с главной светской львицей Москвы Аленой Кравец?
прочитано 215 раз

Как известно, после переезда из Тбилиси в Москву Берия жил в доме политкаторжанина на улице Чаплыгина. Родных у душегуба было столько, что в квартире всем места не хватало, поэтому Сталин предложил им выбрать особняк. Так Лаврентий Павлович и оказался на Рублевке.

ПО ТЕМЕ

"Началова перед смертью тоже мне приснилась": Кравец разрыдалась от трагедии с Борисовой

Полиция объявила розыск нарушившего с Кравец карантин по коронавирусу мужика

Позже его сын Серго вспоминал, как посетивший их "отец народов" взглянул на небольшой домик из трех комнат и лишь головой покачал: "Я в ссылке лучше жил..." После этого их переселили на дачу по соседству с Кагановичем и Орджоникидзе.

23 декабря 1953 года Лаврентий Берия был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу – с конфискацией имущества, с лишением всех воинских званий и наград (маршал, Герой социалистического труда и прочее). Среди благ, которые потеряла его семья, была и та самая подмосковная дача в Ильинском, что на Рублево-Успенском шоссе. Все родственники душегуба были высланы в Красноярский край, Свердловскую область и Казахстан, а роскошный особняк отдали под детский сад.

После распада СССР садик закрыли, а на подорожавшей в разы земле стали строить престижные дачи. Именно тут, на территории бывшей дачи Лаврентия Берии, находится особняк Алены Кравец. Он, конечно, более роскошный, чем дом опального министра внутренних дел.

"Побродив по лесу возле дома, можно найти загадочные строения, похожие на вход в подземные тоннели, – сообщила светская львица. – Вообще, место очень мистическое, порой жутковатое, хотя, насколько я знаю, Берия тут бывал довольно редко".

"Как рассказывают старожилы, в середине 90-х сюда приезжал сын Берии, гулял по этим местам, – рассказала Кравец. – Я, понятно, сама его не видела – в ту пору еще в школу ходила и жила в другом месте. О прошлом этого участка мы с мужем узнали не сразу и были, признаться, ошарашены, но суеверному страху не поддались". 

Автор: 6 апреля 2020, 09:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бондарчук отметил день рождения на Рублевке

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России

Шоу-бизнес

"Какая же она прекрасная": Навка показала Заворотнюк
Кем Алена Кравец приходится палачу и насильнику Лаврентию Берии
"Я верна твоему папе": Цымбалюк-Романовская отказала в интиме сыну Джигарханяна
"Новое имя не поможет": Соседов прошелся по дочери Валерии

Проишествия

"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Важно одно": дочь Заворотнюк выставила напоказ живот

Молодая женщина получила кучу комплиментов
Шоу-бизнес

"Мы не можем это больше скрывать!": Бузова показала большой живот

Звезда телепроекта "Дом-2" выложила сенсационное фото
Шоу-бизнес

"Ужас!": Подольская раскрыла мерзкий секрет покойного отца

Певица не стала выгораживать родителя
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 6 апреля 2020 года

Пандемия бьет новые рекорды

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 4-5 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Крыша поехала": Ягудин показал игрища в туалете
"Стибрил деньги": обиженный Уткин врезал Дзюбе после едких нападок
Евгения Медведева сбежала из Канады
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+