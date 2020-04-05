"Мне очень больно": брошенная с пузом коллега Киркорова прервала молчание

Девушка выложила пост в своем микроблоге, в котором пояснила некоторые моменты. Танцовщица призналась, что не стала бы выставлять на всеобщее обозрение горе, однако ситуация вышла из-под контроля и попала в СМИ.
Оказывается, модель не могла забеременеть около 10 лет. После встречи со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым она наконец-то решилась на операцию, так как мечтала подарить ребенка любимому мужчине. И вот осенью прошлого года балерина узнала, что ждет малыша. Первые несколько месяцев пара тщательно скрывала интересное положение девушки даже от родных.
"Мой мир разрушился... Да, мне очень больно!" – честно призналась Александра Сивкова.
Танцовщица заявила, что утром того дня, когда стало известно о новом романе ее мужа, ничего не предвещало беды. Супруг, как и обычно, обнимал, целовал и признавался в любви... а вечером просто не пришел домой.
Мужчина заявил беременной жене, что больше не испытывает к ней чувств, а с другой счастлив уже целых пять дней. Девушка была в шоке от такого сообщения. Осознание потери пришло на 4-й день. Однако балерина отметила, что никогда не будет несчастна, ведь у нее появится долгожданный сын.
Напомним, Алекса удивила пользователей Сети заявлением, что влюблена и невероятно счастлива с Вячеславом Дайчевым. Пара уже съехалась, и девушка занимается обустройством гнездышка. Ее ничуть не смущает тот факт, что ее новый избранник все еще женат и скоро станет отцом.
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