"Худая, как селедка": новое фото Гагариной вызвало шок

Полина Гагарина опубликовала новое фото в купальнике. Пользователи Сети считают, что она слишком худая.

Певица вместе с семьей сейчас отдыхает в любимой Греции, где долгое время раньше жила. Не забывает Полина баловать своих поклонников пляжными снимками. Так, она передала всем солнечный привет и опубликовала очередное фото в купальнике возле бассейна, интересуясь, как обстоят дела у ее многомиллионной армии подписчиков.

Однако фотография просто повергла в шок фолловеров. Они всерьез обеспокоены состоянием ее здоровья, так как считают, что она извела себя диетами и тренировками. "Хватит худеть. Это уже неприличная худоба", "Ну что вы говорите, красивая, да, но..это уже анорексия", "Полина, вы уже к анорексии приближаетесь... Пожалуйста, не увлекайтесь слишком! Мы вас очень любим и переживаем за вас. Будьте здоровы", – заключили фанаты.

Отреагировал и звездный фотограф Владимир Широков, который присоединился к мнению большинства. "Что с Вами сделал этот @veacheslav_daichev (тренер певицы – Прим. ред)?!? Вы же худенькая, как селедка!) ... Забрасывайте Вы эту фигню! Открывайте пиво и варите пельмени!!! ...#жуть)", – добавил Широков. Кстати, выражение лица у певицы на фото печальное, да и цвет купальник мрачный, передает Teleprogramma.pro.

Полина Гагарина всегда говорила, что строение ее тела предрасположено к полноте, поэтому и делает все возможное, чтобы быть в форме. Однажды личный костюмер звезды сообщила, что та не позволяет себе есть сладкое, а если положит в рот хотя бы один пончик, то потом будет изнурять себя тренировками. После рождения дочки Мии исполнительница сильно поправилась, но быстро вернула прежний вид. Ей помогает личный тренер Вячеслав Дайчев, который проводит занятия у нее дома. Своей спортивной жизнью Полина часто делится в Stories.